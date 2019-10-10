Квалификация Евро-2020: результаты матчей 10 октября

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Квалификация Евро 2020 – обзор, счет, видео матчей 10.10.2019
Квалификация Евро-2020: результаты матчей 10 октября

В четверг, 10 октября, были сыграны матчи квалификации Чемпионата Европы 2020. Результаты – на сайте Спорт24.

Казахстан – Кипр 1:2

Голы: Ерланов, 34 – Сотириу, 73, Иоанну, 84

Первыми открывать новый тур квалификации Евро-2020 выпало сборным Казахстана и Кипра. Обе команды перед игрой имели по семь очков и сохраняли шансы на выход на Евро-2020 (правда весьма призрачные). И именно хозяева первыми вышли вперед. Темирлан Ерланов сыграл на добивании в штрафной, отправив мяч в правый нижний угол ворот.

Видео лучших моментов первого тайма матча Казахстан – Кипр

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Но все изменилось во втором тайме. Сначала Пьерос Сотириу замкнул поперечную передачу и безупречным ударом головой отправил мяч под правую стойку. А за шесть минут до конца основного времени Йоаннис Кости невероятной длинной передачей нашел в штрафной открытого партнера по команде. Уже там Николас Иоанну было достаточно времени и пространства, чтобы прицелиться и пробить под перекладину.

Видео лучших моментов второго тайма матча Казахстан – Кипр

Кипр побеждает и поднимается на третье место. До второй позиции, которая дает право сыграть на Евро-2020 – целых пять очков. При этом Россия свой матч еще не сыграла. А до конца отбора осталось всего три тура.

Остальные матчи 10 октября

19:00. Беларусь – Эстония
21:45. Австрия – Израиль
21:45. Бельгия – Сан-Марино
21:45. Латвия – Польша
21:45. Нидерланды – Северная Ирландия
21:45. Северная Македония – Словения
21:45. Россия – Шотландия
21:45. Словакия – Уэльс
21:45. Хорватия – Венгрия

Турнирная таблица квалификации Евро-2020

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Евро-2020
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