Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 11 октября
В пятницу, 11 октября, состоялись очередные матчи квалификации Евро-2020. С результатами всех поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.
Украина – Литва 2:0
Голы: Малиновский, 29, 58
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Андорра – Молдова 1:0
Гол: Валес, 63
Удаление: Гинсари, 55 (Молдова)
Исландия – Франция 0:1
Гол: Жиру, 66 (пен.)
Португалия – Люксембург 3:0
Голы: Силва, 16, Роналду, 65 Гедеш, 89
Турция – Албания 1:0
Гол: Тосун, 90
Черногория – Болгария 0:0
Чехия – Англия 2:1
Голы: Брабец, 9, Ондажек, 85 – Кейн, 5 (пен.)
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