Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 11 октября

8 Читати новину українською
Квалификация Евро 2020 – обзор, счет, видео матчей 11.10.2019
Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 11 октября / twitter.com/equipedefrance

В пятницу, 11 октября, состоялись очередные матчи квалификации Евро-2020. С результатами всех поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.

Украина – Литва 2:0
Голы: Малиновский, 29, 58

Читайте также: Бельгия первой вышла на Евро-2020

Андорра – Молдова 1:0
Гол: Валес, 63

Удаление: Гинсари, 55 (Молдова)

Исландия – Франция 0:1
Гол: Жиру, 66 (пен.)

Португалия – Люксембург 3:0
Голы: Силва, 16, Роналду, 65 Гедеш, 89

Турция – Албания 1:0
Гол: Тосун, 90

Черногория – Болгария 0:0

Чехия – Англия 2:1
Голы: Брабец, 9, Ондажек, 85 – Кейн, 5 (пен.)

 

 

blog_ava
Выходные в октябре: как будут отдыхать украинцы
сегодня
3822
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Евро-2020
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 11 октября
сегодня 23:49 Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 11 октября
Юрій Семенюк 6
Украина – Литва: видеообзор яркого поединка
сегодня 23:45 Украина – Литва: видеообзор яркого поединка
Михайло Гема 60
Усик набрал 7 килограммов, но Уизерспун серьезно перевесил украинца
сегодня 22:01 Усик набрал 7 килограммов, но Уизерспун серьезно перевесил украинца
Михайло Гема 131
Самый тяжелый соперник – Тайсон Фьюри, самый легкий – Деонтей Уайлдер, – Усик
сегодня 17:59 Самый тяжелый соперник – Тайсон Фьюри, самый легкий – Деонтей Уайлдер, – Усик
Ігор Саджениця 139
Бельгия первой вышла на Евро-2020
сегодня 11:15 Бельгия первой вышла на Евро-2020
Михайло Гема 68
Новости
Больше новостей
Залиште відгук