Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 13 октября
В воскресенье, 13 октября, продолжились матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. С результатами поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.
Казахстан – Бельгия 0:2
Голы: Батшуаи, 21 Менье, 53
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Казахстан – Бельгия: видеообзор первого тайма
Сборная Бельгии, которая гарантировала себе участие на групповом этапе Евро-2020 еще в предыдущей игре, одержала восьмую подряд победу. На выезде бронзовые призеры чемпионата мира победили Казахстан.
Турнирная таблица квалификации Евро-2020
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