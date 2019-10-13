Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 13 октября

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Квалификация Евро 2020 – обзор, счет, видео матчей 13.10.2019
Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 13 октября

В воскресенье, 13 октября, продолжились матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. С результатами поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.

Казахстан – Бельгия 0:2

Голы: Батшуаи, 21 Менье, 53

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Казахстан – Бельгия: видеообзор первого тайма

Сборная Бельгии, которая гарантировала себе участие на групповом этапе Евро-2020 еще в предыдущей игре, одержала восьмую подряд победу. На выезде бронзовые призеры чемпионата мира победили Казахстан.

Турнирная таблица квалификации Евро-2020

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Евро-2020 Футбол
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