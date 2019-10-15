Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 14-го октября

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Квалификация Евро 2020 – обзор, счет, видео матчей 14.10.2019
Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 14 октября / twitter.com/uefaeuro

В понедельник, 14-го октября, состоялись матчи квалификации Евро-2020. Свой поединок сыграла сборная Украины. Спорт24 предлагает ознакомиться с результатами всех матчей и просмотреть видеообзоры поединков.

Болгария – Англия 0:6

Голы: Рашфорд, 7, Баркли, 20, 32, Стерлинг, 45+4, 69, Кейн, 85

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Косово – Черногория 2:0

Голы: Ррахмани, 10, Мурики, 35

Франция – Турция 1:1

Голы: Жиру, 76 – Айхан, 82

Исландия – Андорра 2:0

Голы: А. Сигурдссон, 38, Сигторссон, 65

Молдова – Албания 0:4

Голы: Чикалеши, 22, Баре, 34, Траши, 40, Манай, 90

Украина – Португалия 2:1

Голы: Яремчук, 6, Ярмоленко, 27 – Роналду, 72 (п.)

Украина – Португалия видеообзор второго матча

Литва – Сербия 1:2

Голы: Казлаускас, 79 – Митрович, 49, 53

Турнирная таблица квалификации Евро-2020

 

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Украина – Португалия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
14 октября
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Евро-2020 Спорт Футбол Новости Спорта
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