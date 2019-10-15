Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 14-го октября
В понедельник, 14-го октября, состоялись матчи квалификации Евро-2020. Свой поединок сыграла сборная Украины. Спорт24 предлагает ознакомиться с результатами всех матчей и просмотреть видеообзоры поединков.
Болгария – Англия 0:6
Голы: Рашфорд, 7, Баркли, 20, 32, Стерлинг, 45+4, 69, Кейн, 85
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Косово – Черногория 2:0
Голы: Ррахмани, 10, Мурики, 35
Франция – Турция 1:1
Голы: Жиру, 76 – Айхан, 82
Исландия – Андорра 2:0
Голы: А. Сигурдссон, 38, Сигторссон, 65
Молдова – Албания 0:4
Голы: Чикалеши, 22, Баре, 34, Траши, 40, Манай, 90
Украина – Португалия 2:1
Голы: Яремчук, 6, Ярмоленко, 27 – Роналду, 72 (п.)
Украина – Португалия видеообзор второго матча
Литва – Сербия 1:2
Голы: Казлаускас, 79 – Митрович, 49, 53
Турнирная таблица квалификации Евро-2020
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