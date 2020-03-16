Евро-2020 может состояться в декабре, Италия просит перенести турнир
Судьба чемпионата Европы по футболу, который запланирован на июнь-июль 2020 года, будет решена 17 марта. В этот день УЕФА проведет экстренное заседание. Италия призвала перенести турнир.
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался за проведение Евро-2020 в более поздние сроки в связи с пандемией коронавируса.
Только в Италии состоянию на 16 марта количество инфицированных коронавируса достигло почти 25 тысяч. От вируса уже умерло более 1800 человек.
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Мы предложим УЕФА перенести Евро. Попробуем доиграть чемпионат, потому что так будет честнее и правильнее, учитывая те огромные инвестиции и убытки, с которыми столкнулись наши клубы,
– цитирует Гравина Sky Sports.
Чемпионат Италии (Серию А) официально приостановили до 3 апреля. В столице Италии Риме 12 июня должен состояться матч-открытие Евро-2020.
Британское издание The Telegraph сообщает, что УЕФА рассмотрит вопрос о переносе Евро-2020 на декабрь 2020 года.
Перенос турнира позволит закончить национальные чемпионаты летом, поскольку сейчас сезона во многих лигах Европы остановлены.
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