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Евро-2020 может состояться в декабре, Италия просит перенести турнир

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Судьба чемпионата Европы по футболу, который запланирован на июнь-июль 2020 года, будет решена 17 марта. В этот день УЕФА проведет экстренное заседание. Италия призвала перенести турнир.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался за проведение Евро-2020 в более поздние сроки в связи с пандемией коронавируса.

Только в Италии состоянию на 16 марта количество инфицированных коронавируса достигло почти 25 тысяч. От вируса уже умерло более 1800 человек.

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Мы предложим УЕФА перенести Евро. Попробуем доиграть чемпионат, потому что так будет честнее и правильнее, учитывая те огромные инвестиции и убытки, с которыми столкнулись наши клубы,
– цитирует Гравина Sky Sports.

Чемпионат Италии (Серию А) официально приостановили до 3 апреля. В столице Италии Риме 12 июня должен состояться матч-открытие Евро-2020.

Британское издание The Telegraph сообщает, что УЕФА рассмотрит вопрос о переносе Евро-2020 на декабрь 2020 года.

Перенос турнира позволит закончить национальные чемпионаты летом, поскольку сейчас сезона во многих лигах Европы остановлены.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Евро-2020
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