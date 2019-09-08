Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 8 сентября

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Евро 2020 – обзор матчей 08.09.2019 – квалификация Евро 2020
Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 8 сентября

В воскресенье, 8 сентября, состоялся очередной тур квалификации Евро-2020. Результаты матчей и видео голов – в обзоре Спорт24.

Армения – Босния и Герцеговина 4:2

Голы: Мхитарян, 3, 66, Амбарцумян, 77, Лончар, 90+5 (авт) – Джеко, 13, Гояк, 70

Армения обошла Боснию и Герцеговину в борьбе за путевку на Евро-2020. Дома армяне обыграли соперников со счетом 4:2. Дублем отметился Мхитарян. Его партнер по "Роме", но соперник в этом матче Джеко тоже забил, но только один гол.

К слову: Евро-2020: результаты матчей и видео голов 7 сентября

Армения теперь третья. Но и в дальнейшем отстает от второго места, на котором сборная Финляндии. Босния и Герцеговина опустилась на четвертое место.

Грузия – Дания

Румыния – Мальта

Швейцария – Гибралтар

Греция – Лихтенштейн

Испания – Фарерские острова

Финляндия – Италия

Швеция – Норвегия

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Евро-2020
Источник: 24 канал
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