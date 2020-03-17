УЕФА перенес Евро-2020
УЕФА на экстренном заседании 17 марта принял решение относительно чемпионата Европы по футболу 2020. Турнир официально перенесен из-за коронавируса.
УЕФА принял решение, что чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года.
Это важно Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
В УЕФА приняли такое решение, чтобы дать возможность доиграть европейские футбольные лиги.
Ранее Федерации футбола Италии, Румынии и другие призвали УЕФА перенести турнир.
В то же время в СМИ появилась информация, что УЕФА выставил требование перед клубами и национальными лигами – компенсацию в размере 300 миллионов евро за перенос Евро-2020.
Это якобы та сумма, которая необходима для проведения турнира в 2021 году.
Что известно о коронавирусе?По состоянию на 17 марта вирусом заразились более 174 тысяч человек, умерли 7085 человек. В Европе больше всего страдает Италия, Испания, Франция и Германия. Все кроме Франции, примут Евро-2020.
В каких городах должен пройти чемпионат Европы?
- Амстердам (Нидерланды)
- Баку (Азербайджан)
- Бильбао (Испания)
- Бухарест (Румыния)
- Будапешт (Венгрия)
- Копенгаген (Дания)
- Дублин (Ирландия)
- Глазго (Шотландия)
- Лондон (Англия)
- Мюнхен (Германия)
- Рим (Италия)
- Санкт-Петербург (Россия)
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