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УЕФА перенес Евро-2020

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УЕФА на экстренном заседании 17 марта принял решение относительно чемпионата Европы по футболу 2020. Турнир официально перенесен из-за коронавируса.

УЕФА принял решение, что чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года.

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В УЕФА приняли такое решение, чтобы дать возможность доиграть европейские футбольные лиги.

Ранее Федерации футбола Италии, Румынии и другие призвали УЕФА перенести турнир.

В то же время в СМИ появилась информация, что УЕФА выставил требование перед клубами и национальными лигами – компенсацию в размере 300 миллионов евро за перенос Евро-2020.

Это якобы та сумма, которая необходима для проведения турнира в 2021 году.

Что известно о коронавирусе?По состоянию на 17 марта вирусом заразились более 174 тысяч человек, умерли 7085 человек. В Европе больше всего страдает Италия, Испания, Франция и Германия. Все кроме Франции, примут Евро-2020.

В каких городах должен пройти чемпионат Европы?

  • Амстердам (Нидерланды)
  • Баку (Азербайджан)
  • Бильбао (Испания)
  • Бухарест (Румыния)
  • Будапешт (Венгрия)
  • Копенгаген (Дания)
  • Дублин (Ирландия)
  • Глазго (Шотландия)
  • Лондон (Англия)
  • Мюнхен (Германия)
  • Рим (Италия)
  • Санкт-Петербург (Россия)

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Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус Covid-19 Футбол Спорт Новости Спорта УЕФА Евро-2020
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