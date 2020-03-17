УЕФА перенес Евро-2020

УЕФА на экстренном заседании 17 марта принял решение относительно чемпионата Европы по футболу 2020. Турнир официально перенесен из-за коронавируса.

УЕФА принял решение, что чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года.

Это важно Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

В УЕФА приняли такое решение, чтобы дать возможность доиграть европейские футбольные лиги.

Ранее Федерации футбола Италии, Румынии и другие призвали УЕФА перенести турнир.

В то же время в СМИ появилась информация, что УЕФА выставил требование перед клубами и национальными лигами – компенсацию в размере 300 миллионов евро за перенос Евро-2020.

Это якобы та сумма, которая необходима для проведения турнира в 2021 году.

Что известно о коронавирусе?По состоянию на 17 марта вирусом заразились более 174 тысяч человек, умерли 7085 человек. В Европе больше всего страдает Италия, Испания, Франция и Германия. Все кроме Франции, примут Евро-2020.

В каких городах должен пройти чемпионат Европы?

Амстердам (Нидерланды)

Баку (Азербайджан)

Бильбао (Испания)

Бухарест (Румыния)

Будапешт (Венгрия)

Копенгаген (Дания)

Дублин (Ирландия)

Глазго (Шотландия)

Лондон (Англия)

Мюнхен (Германия)

Рим (Италия)

Санкт-Петербург (Россия)

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