Евро-2020: Украина и еще четыре сборные уже завоевали путевки на групповой этап

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Евро 2020: результаты жеребьевки на чемпионат Европы 2020
Евро-2020: какие сборные вышли на чемпионат Европы / twitter.com/uefaeuro

Пять команд досрочно гарантировали себе участие на групповом этапе чемпионата Европы 2020 года. Первой это сделала Бельгия, к которой присоединились итальянцы, россияне и поляки, а теперь и украинцы.

Бельгия выиграла восемь матчей подряд в своей группе и является безоговорочным лидером. На втором месте в группе I идет сборная России, которая также гарантировала себе участие на Евро-2020.

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Россияне разгромили Кипр и стали недосягаемыми для соперников. Россия с Бельгией поборются за первую строчку в группе.

Сборная Италии гарантировала себе участие на Евро-2020 в субботу, 12-го октября. "Скуадра Адзурра" одолела аутсайдера группы J команду Греции. Математические шансы опередить команду Роберто Манчини сохраняет только Финляндия.

Квалифицировалась в групповой этап и сборная Польши благодаря победе над Северной Македонией. Поляки набрали 19 очков в группе G. За два матча до завершения квалификации опередить поляков может только Австрия.

Пятой на чемпионат Европы вышла сборная Украины. Подопечные Андрея Шевченко победили Португалию и выиграли группу B.

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Евро-2020 Новости Спорта Спорт Футбол
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