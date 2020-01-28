Евро-2020: сборная Украины будет официально базироваться в Бухаресте

Сборная Украины, как и ожидалось, будет базироваться в Бухаресте во время чемпионата Европы по футболу. УЕФА опубликовал список городов, где будут базироваться сборные-участники финального турнира Евро-2020.

20 сборных, которые уже завоевали пропуска в финальную часть первенства Европы 2020 года, определились с местом расположения их базовых лагерей во время соревнований.

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Группа А

Турция (Баку, Азербайджан)

Уэльс (Баку, Азербайджан)

Швейцария (Рим, Италия)

Италия (Коверчано, Италия)

Группа В

Дания (Хельсингер, Дания)

Россия (Новогорск, Россия)

Бельгия (Тюбиз, Бельгия)

Финляндия (Репино, Россия)

Группа С

Украина (Бухарест, Румыния)

Австрия (Зеефельд, Австрия)

Нидерланды (Зейст, Нидерланды)

Группа D

Англия (Бертон-апон-Трент, Англия)

Чехия (Керри, Шотландия)

Хорватия (Сент-Андрюс, Шотландия)

Группа Е

Швеция (Мейнут, Ирландия)

Испания (Лас-Росас-де-Мадрид, Испания)

Польша (Портмарнок, Ирландия)

Группа F

Португалия (Будапешт, Венгрия)

Франция (Клерфонтен-ан-Ивелин, Франция)

Германия (Херцогенаурах, Германия)

Еще четыре участника финального турнира чемпионата Европы 2020 года определятся в стыковых матчах в марте.

Сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 будет выступать в группе С вместе с Нидерландами, Австрией и победителем плей-офф D/A Лиги наций.

График поединков сборной Украины в группе С

14.06 Нидерланды – Украина "Йохан Кройфф Арена", Амстердам (22:00)

18.06 Украина – победитель плей-офф D/A ЛН "Арена Национале", Бухарест (16:00)

22.06 Украина – Австрия "Арена Национале", Бухарест (16:00)