Евро-2020: сборная Украины будет официально базироваться в Бухаресте
Сборная Украины, как и ожидалось, будет базироваться в Бухаресте во время чемпионата Европы по футболу. УЕФА опубликовал список городов, где будут базироваться сборные-участники финального турнира Евро-2020.
20 сборных, которые уже завоевали пропуска в финальную часть первенства Европы 2020 года, определились с местом расположения их базовых лагерей во время соревнований.
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Группа А
Турция (Баку, Азербайджан)
Уэльс (Баку, Азербайджан)
Швейцария (Рим, Италия)
Италия (Коверчано, Италия)
Группа В
Дания (Хельсингер, Дания)
Россия (Новогорск, Россия)
Бельгия (Тюбиз, Бельгия)
Финляндия (Репино, Россия)
Группа С
Украина (Бухарест, Румыния)
Австрия (Зеефельд, Австрия)
Нидерланды (Зейст, Нидерланды)
Группа D
Англия (Бертон-апон-Трент, Англия)
Чехия (Керри, Шотландия)
Хорватия (Сент-Андрюс, Шотландия)
Группа Е
Швеция (Мейнут, Ирландия)
Испания (Лас-Росас-де-Мадрид, Испания)
Польша (Портмарнок, Ирландия)
Группа F
Португалия (Будапешт, Венгрия)
Франция (Клерфонтен-ан-Ивелин, Франция)
Германия (Херцогенаурах, Германия)
Еще четыре участника финального турнира чемпионата Европы 2020 года определятся в стыковых матчах в марте.
Сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 будет выступать в группе С вместе с Нидерландами, Австрией и победителем плей-офф D/A Лиги наций.
График поединков сборной Украины в группе С
14.06 Нидерланды – Украина "Йохан Кройфф Арена", Амстердам (22:00)
18.06 Украина – победитель плей-офф D/A ЛН "Арена Национале", Бухарест (16:00)
22.06 Украина – Австрия "Арена Национале", Бухарест (16:00)