Евро-2020: стало известно, когда Украина узнает последнего соперника по группе
Сборная Украины на чемпионате Европы в группе C сыграет против Нидерландов и Австрии. Последний соперник Украины определится в раунде плей-офф.
Кто последний соперник Украины?
Судьбой жеребьевки было определено, что Украине достанется победитель пути плей-офф D. В нем за путевку на Евро поборются четыре сборные: Грузия – Беларусь и Северная Македония – Косово.
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Но соперник Украины может измениться, если в пути плей-офф A путевку выигрывает Румыния.
Как известно, матчи группового этапа группы C пройдут в Бухаресте. Румыния попадет в эту группу, если пройдет плей-офф. В пути A за путевку на Евро будут бороться Исландия – Румыния и Болгария – Венгрия.
Уже стал известен календарь матчей раунда плей-офф. Следовательно, своего последнего соперника "сине-желтые" узнают в марте, когда и состоятся стыковые поединки.
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Полуфиналы стыковых матчей
Четверг, 26 марта 2020 года
Путь A: Исландия – Румыния, Болгария – Венгрия
Путь B: Босния и Герцеговина – Северная Ирландия, Словакия – Ирландия
Путь C: Шотландия – Израиль, Норвегия – Сербия
Путь D: Грузия – Беларусь, Северная Македония – Косово
Финалы стыковых матчей
Вторник, 31 марта 2020 года
Путь A: Болгария / Венгрия – Исландия / Румыния
Путь B: Босния и Герцеговина / Северная Ирландия – Словакия / Ирландия
Путь C: Норвегия / Сербия – Шотландия / Израиль
Путь D: Грузия / Беларусь – Северная Македония / Косово
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