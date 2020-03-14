Евро-2020: УЕФА вынужден перенести чемпионат на 2021 год

Представитель исполкома УЕФА Эвелина Кристиллин подтвердила информацию, что Чемпионат Европы-2020 могут перенести на год вперед из-за пандемии коронавируса.

Во вторник, 17 марта, УЕФА проведет экстренное совещание в режиме видеоконференции с представителями всех 55-ти европейских футбольных ассоциаций. Ожидается, что по ее итогам будет объявлено о переносе Евро-2020 на следующий год.

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Я не интерпретирую мнения других членов исполкома, но считаю, что сейчас уместно оставить время для завершения национальных чемпионатов и отложить Евро на год. Поэтому мы оцениваем возможность переноса Евро-2020 на следующий год,

– сказала Кристиллин в интервью газете Il Mattino.

Еще буквально неделю назад на Конгрессе УЕФА в Амстердаме Александер Чеферин был оптимистично настроен относительно проведения чемпионата Европы по предыдущему графику (с 12 июня по 12 июля). Но за последние несколько дней ситуация изменилась в худшую сторону – практически все национальные чемпионаты Европы пошли на вынужденную паузу как минимум до апреля.

Как коронавирус повлиял на футбол

Ведущие футбольные лиги Европы (английская АПЛ, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига, итальянская Серия А, французская Лига 1) уже объявили об остановке чемпионата.

13 марта в УЕФА сообщили, что все матчи текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены, а проведение турниров приостановлено на неопределенный срок.

Национальные сборные отменяют матчи, в частности, в марте не состоятся спарринги Германия – Италия и Нидерланды – Испания.

В Украине чемпионат по футболу продолжается, но матчи проходят без зрителей. Вероятно, что товарищеские матчи Украины с Францией и Польшей будут отменены.

В ФИФА позволили национальным сборным переносить и отменять поединки.

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