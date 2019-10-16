Украина на Евро-2020: вероятные соперники и где будут играть

Сборная Украины гарантировала себе участие в Евро-2020. Разбираемся, кто может стать соперником сборной Украины на чемпионате, и где могут состояться матчи.

Особенности Евро-2020

Для начала следует напомнить, что в 2020 году Чемпионат Европы пройдет не в одной или двух странах, как это было до этого. А сразу в 12 странах, точнее – городах. Хозяевами турнира будут Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Бильбао, Дублин, Мюнхен и Будапешт.

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При этом если сборные, чьи города будут принимать Евро-2020, пробьются на турнир, то как минимум два матча они сыграют дома. Поэтому уже известно, в каких группах они даже будут играть.

Группа A: Италия (Олимпико, Рим), Азербайджан (Олимпийский, Баку)

Группа B: Россия (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург), Дания (Паркен, Копенгаген)

Группа C: Нидерланды (Йохан Кройфф Арена, Амстердам), Румыния (Арена Национале, Бухарест)

Группа D: Англия (Уэмбли, Лондон), Шотландия (Хэмпден Парк, Глазго)

Группа E: Испания (Сан-Мамес, Бильбао), Ирландия (Дублин Арена, Дублин)

Группа F: Германия (Арена Мюнхен, Мюнхен), Венгрия (Пушкаш Арена, Будапешт)

Возможные соперники сборной Украины

Именно этот перечень групп довольно важен. И вот почему. Из первой корзины будут проходить жеребьевку шесть лучших команд отборочных групп (их десять). Украина пока в их числе. Но чтобы остаться там и дальше, нашей сборной нужно набирать очки в матче против Сербии на выезде. Поэтому, если после победы над Португалией этот матч уже не имел особого значения для турнирной таблицы, то теперь – имеет, но уже в контексте жеребьевки Евро-2020.

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Если же Украина останется в первой корзине, то она точно не сыграет против Италии и Англии, Испании. И, возможно, Нидерландов, если они останутся на первом месте в своей группе. Хотя их могут обойти немцы. Украина точно не сыграет с Россией в одной группе, поэтому не будет проводить матчи в Санкт-Петербурге или Копенгагене.

Где будут играть

Таким образом для Украины остается не такой уж большой выбор – или группа C, группа F. Следовательно Украина свои матчи должна проводить в Амстердаме и Бухаресте, или же Мюнхене и Будапеште.

Однако предупреждаем, что это лишь предыдущие варианты, которые могут измениться. Следует дождаться официальной жеребьевки!

Относительно соперников, то об этом пока рано говорить. Первая причина в том, что только шесть команд из 24-х отобрались на Евро-2020. Среди них и Украина. Также стоит заметить, что последние четыре участника станут известны только 31 марта, когда будут сыграны финальные матчи Лиги наций. Четыре победителя получают путевки на турнир