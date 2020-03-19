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Евро-2021: УЕФА официально перенес матчи сборной Украины U-21

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УЕФА подтвердил перенос матчей отборочного турнира Евро-2021 (U-21). Поединки между молодежными сборными были запланированы на март 2020 года.

УЕФА сообщил о переносе матчей в специальном письме в адрес национальных ассоциаций, информирует УАФ.

Это важно УЕФА перенес Евро-2020

Таким образом, поединки Мальта – Украина и Украина – Северная Ирландия, которые должны были состояться 27 марта и 31 марта соответственно, будут проведены позже.

О новых возможных датах для игр квалификации Евро-2021 (U-21) УЕФА сообщит в ближайшее время.

Отметим, что в финальный турнир Евро-2021 (U-21) попадут победители девяти групп, лучшая вторая команда и четыре победителя плей-офф с участием остальных вторых команд. Еще две путевки имеют хозяева – Венгрия и Словения.

Сборная Украины после 4 матчей набрала всего 3 очка и проигрывает второй в турнирной таблице Румынии 7 баллов. Но подопечные Руслана Ротаня сыграли на матч меньше.

ПОСЛЕДНИЕ РЕШЕНИЯ УЕФА: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УЕФА
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