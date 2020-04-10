Евробаскет-2021 официально перенесли из-за коронавируса – новое расписание соревнований
Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение о переносе мужского чемпионата Европы с 2021-го на 2022 год.
Турнир пройдет с 1-го по 18 сентября 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт организации.
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ФИБА изменила даты проведения Евробаскета-2021, учитывая небольшую паузу между Олимпиадой и континентальным первенством. Как известно, Олимпийские игры в Токио были перенесены и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Также сдвинуты сроки других соревнований. Так, квалификационные турниры к Олимпиаде пройдут в период с 22 июня по 4 июля 2021 года, а отборочные матчи чемпионата мира – в августе 2022 года, хотя планировалось провести в сентябре этого же года.
Женский чемпионат Европы пройдет с 17-го по 27 июня 2021 года.
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