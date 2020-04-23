Европейская топ-лига объявила о готовности возобновить сезон
Немецкая Бундеслига может первой из топ-европейских чемпионатов восстановить футбольный сезон. Бундеслига официально объявила о готовности продлить сезон, прерванный из-за коронавируса.
Два высших немецких дивизиона могут возобновить проведение матчей в мае при пустых стадионах, информирует сайт Бундеслиги.
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Отмечается, что решение будет принимать не Бундеслига, а немецкие политики.
Отметим, что в Германии массовые мероприятия запрещены до конца лета.
Также Бундеслига представила медицинскую концепцию для восстановления сезона, которая охватывает строгие гигиенические правила, тестирование на коронавирус и регулярный мониторинг состояния футболистов.
Будет введено ограничение на количество присутствующих на матчах лиц: не более 213 человек на трибуне (98 человек во внутренних помещениях и 113 на трибунах).
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Также руководящим органом было принято решение о выделении 7,5 миллиона евро для третьего по силе дивизиона Германии и женской Бундеслиге.
Ранее "Бавария" и другие немецкие клубы выделили 20 миллионов евро для поддержки лиги.
По предварительной информации, рестарт чемпионата Германии может состояться уже 9 мая.
После 25 туров единоличным лидером чемпионата Германии является мюнхенская "Бавария". Для мюнхенцев титул может стать юбилейным тридцатым в истории.
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