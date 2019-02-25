Европейские игры-2019: дата и место проведения

В столице Беларуси, Минске, с 21-го по 30 июня 2019 года пройдут вторые в истории Европейские игры.

Время и место проведения соревнований

Дата: 21-30 июня;

Город: Минск, Беларусь;

Церемонии открытия и закрытия: стадион "Динамо" в Минске.

Билеты на II Европейские игры в Беларуси можно приобрести по ссылке.

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Гонки на шоссе будут проходить на улицах города, на Palova Арене на 2 тысячи мест в центре города будут организованы соревнования по баскетболу 3x3.

Лучших боксеров континента будет принимать Дворец спорта "Уручье", а соревнования по борьбе вольной, греко-римской, женской и самбо – "Чижовка-Арене", соревнования по каноэ – гребной канал в Заславле, каратэ и дзюдо – Дворец спорта, пляжный футбол и пляжный волейбол – база СОК "Олимпийский", стрельба – "Sporting Club", настольный теннис – "Falcon Club", стрельба из лука – площадки футбольного клуба "Минск".

Спортсмены разместятся в студенческом поселке. Ожидается, что во II Европейских играх примут участие 4000 спортсменов и 2000 официальных лиц.

Талисман и слоган

Талисманом II Европейских игр избран рыжий лисенок Лесик.

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Лесик – веселый, азартный и по-белорусски дружелюбный зверек. О том, что 2019-й будет самым ярким годом в жизни Лесика, да и в спортивной жизни Европы, говорит надпись на его кепочке. Зеленый цвет на футболке означает развитие и гармонию, а черные шорты – дисциплину и решительность. Желтая шерстка говорит о его жизнерадостности, синие ботинки свидетельствуют о стойкости персонажа, а красный отражает его энергичность.



Лесик – талисман II Европейских игр

Официальным слоганом II Европейских игр будет высказывание "Яркий год, яркий ты".

Планируется, что перед началом игр будет проведена эстафета "Пламя мира". Традиционный бег будет сопровождаться креативными фишками от организаторов, которые помогут сделать эстафету более красивой и запоминающейся. Как бегунов предполагается пригласить не только спортсменов, но и медиаперсон. Начало запланировано традиционно за сто дней до начала Игр.

Виды спорта

В программу Европейских игр вошли 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис и пляжный футбол.

Олимпийские лицензии Токио-2020 будут разыграны в 10 видах спорта: бадминтоне, боксе, велосипедном спорте, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкой атлетике, стрельбе из лука, пулевой и стендовой стрельбе, настольном теннисе. Исключение составили гимнастика и борьба (отбор пройдет отдельно), а также пока не включены в олимпийскую программу баскетбол 3х3, самбо и пляжный футбол.

Один из самых зрелищных видов спорта – легкая атлетика – впервые будет представлен на Европейских играх в новом формате: в соревнованиях примут участие 30 команд (в составе каждой – более 20 человек, мужчин и женщин), которые выступят в 10 дисциплинах, наиболее популярных у зрителей (бег, прыжки и метания). Соревнования будут проходить по нокаут-системе в течение пяти дней.

Когда состоялись и Европейские игры?Первые в истории Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в азербайджанском Баку. На престижном спортивном форуме континента сборная Украины завоевала 46 медалей (8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых), заняв по количеству завоеванных наград 6 место, а по золотым наградам – 8 место среди 50 стран-участниц.

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