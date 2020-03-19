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Европейские топ-чемпионаты могут потерять до 4 миллиардов евро из-за коронавируса

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Из-за остановки чемпионатов из-за вспышки коронавируса в мире, европейские топ-чемпионаты могут понести еще большие убытки.

Консалтинговая компания KPMG провела исследование, подсчитав, какие суммы потеряют национальные чемпионаты, если они таки не будут доиграны из-за вспышки коронавируса. Для топ-5 лиги Европы (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция) эта сумма в целом составила 4 миллиарда евро, пишет The Guardian.

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Для подсчета потерь брались общий потенциальный доход матча, трансляция и коммерческие доходы.

Если матчи не будут доиграны, то больше всего потеряет Английская премьер-лига – 1,25 миллиарда евро. При том, что в АПЛ осталось сыграть меньше матчей, чем в других чемпионатах (за исключением немецкой Бундеслиги, где лишь 18 команд, а не 20). Из этой суммы 800 миллионов евро – доход от трансляции, который не будет получен.

Что касается других чемпионатов, то испанская Ла Лига потеряет 600 миллионов евро, итальянская Серия А – 450 миллионов евро, немецкая Бундеслига – 400 миллионов евро, а французская Лига 1 – 200 миллионов евро.

Но стоит отметить, что эти расчеты были сделаны до того, как УЕФА официально перенес Евро-2020 на следующий год. Поэтому национальные чемпионаты имеют еще время, чтобы закончить свои турниры до 30 июня.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Здоровье Спорт Футбол Серия А Ла Лига АПЛ
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