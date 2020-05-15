Европейский футбол возвращается: Германия станет примером для других

Уже в эту субботу, 16 мая, возобновляются матчи чемпионата Германии. Бундеслига первой из сильнейших клубных футбольных соревнований Европы решилась выйти из карантина и доиграть турнир. Правда, пока что матчи будут проходить без зрителей.

Не общаться с соседями и не пользоваться общественным транспортом

Также будет много других ограничений, пишет 24 канал. До конца сезона родственники футболистов будут сдавать тесты на коронавирус. Самым же игрокам нельзя контактировать с соседями и пользоваться общественным транспортом. Если же кто-то, с кем игрок контактировал, нарушит правила социального дистанцирования, то футболисту придется вернуться на карантин. Также известно, что Бундеслиге понадобится около 25 тысяч тестов для игроков и персонала клубов, чтобы завершить сезон.

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Бундеслиге угрожали убытки в 750 миллионов евро

Едва ли не главная причина возобновления чемпионата Германии – деньги. Карантин оказался для многих клубов финансовым бременем, ведь доходов от матчей не стало. Если бы сезон не доиграли, то общая сумма убытков составила бы примерно 750 миллионов евро. Об этом заявил генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт.

Бесконтактные тренировки и закрытые душевые

То, как команды завершат чемпионат, будет сильно зависеть от физической готовности футболистов. В едва ли не худшем положении оказался "Вердер", который в последним смог оформить разрешение на возобновление тренировок.

Практически все команды теперь используют свои собственные системы подготовки в условиях карантина. В "Лейпциге" тренировочная площадка разделена на секции. В "Байере" футболисты занимаются в зависимости от своей позиции на поле. Например, те, кто играют на левом фланге, работают в отдельной группе. "Бавария" проводит бесконтактные тренировки, после которых нельзя даже помыться, поскольку душевые на базе закрыты. В том числе и столовая, поэтому все забирают еду домой. Также в раздевалке можно находиться максимум двум игрокам одновременно.

Немало мер будет принято и во время матчей. Таких как дезинфекция мячей до и во время игры. Запасные игроки должны будут сидеть на скамейке на некотором расстоянии друг от друга, тренеров обяжут быть в масках. Болельщиков, которые попытаются проникнуть на стадион, уже предупредили, что в таком случае они только навредят своей команде. За такую ​​выходку уже предусмотрены технические поражения.

Главным же событием ближайшего тура будет знаменитое "рурское дерби" – матч между дортмундской "Боруссией" и "Шальке". По прогнозам букмекеров, больше всего шансов на победу у дортмундцев, но, в последние годы им не так часто удавалось обыграть своих принципиальных соперников.