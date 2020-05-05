Европейский чемпионат, где играют украинские футболисты, официально будет возобновлен: дата

Венгрия официально возобновляет футбольный сезон, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Сезон в Венгрии возобновится 23-го мая.

Федерация футбола Венгрии сообщает, что сезон возобновится 23-го мая двумя матчами Кубка Венгрии и одним поединком чемпионата.

Кстати Сезон УПЛ официально предложили доиграть в Киеве

Вероятно, матч чемпионата пройдет с участием "Ференцвароша", который возглавляет украинец Сергей Ребров.

Правительство страны в рамках смягчения карантина уже позволило командам тренироваться, а также проводить матчи без болельщиков на трибунах.

При этом сезоны в низших лигах не будут возобновлены. Это же касается футзала и любительских чемпионатов.

Сколько украинцев в чемпионате Венгрии? По данным Transfermarkt, там выступают 29 футболистов, которые имеют украинский паспорт. Среди них игроки сборной Украины Игорь Харатин и Иван Петряк.

Венгрия станет второй после Польши, кто официально объявил о возобновлении футбольного сезона.

29 мая футбольный сезон возобновится в Польше. Также продолжается футбольный сезон в Беларуси.

6-го мая правительство Германии будет решать, разрешать ли возобновлять матчи первой и второй Бундеслиги. Ожидается, что в Германии футбол вернется 15 мая.

В Украине с 12 мая будут разрешены командные тренировки. Украинский чемпионат может возобновиться 30 мая.

Между тем футбольный сезон досрочно завершен во Франции и Нидерландах.

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.