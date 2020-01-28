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Европейский клуб хочет досрочно вернуть украинца в "Шахтер"

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Валерий Бондаренко / ФК "Шахтер"

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды в португальской "Витории" Гимарайнш, может вернуться в состав "горняков".

Украинец должен покинуть португальский клуб до закрытия трансферного окна, сообщает Guimaraesdigital.com.

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На прошлой неделе "Витория" подписала защитника "Астон Виллы" Иса Сулимана и теперь в команде пять центрбеков. Этот трансфер помог желанию португальцев расстаться с Бондаренко.

Валерий выступает за "Виторию" с июня прошлого года. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Ранее сообщалось, что "Витория" не намерена продлевать аренду украинца.

В последний раз Бондаренко играл за первую команду "Витории" 29 сентября. Всего в нынешнем сезоне украинец провел семь матчей за португальский клуб, отметившись одним голом. Он пропустил часть сезона из-за травмы руки.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Шахтер Новости Спорта Спорт
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