Европейский клуб хочет удержать лидера сборной Украины

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / KAA Gent

Директор бельгийского "Гента" Иван Де Витте рассказал, что клуб намерен удержать своих лидеров как можно дольше.

Недавно украинский форвард Роман Яремчук подписал с "Гентом" новый контракт, рассчитанный до 2023 года, и руководство клуба рассчитывает на длительный срок сохранить своих лидеров.

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"Я не знаю, что будет дальше с нашими ведущими игроками, но мы сделаем все, чтобы удержать нашу команду вместе. Это касается и Романа Яремчука, и Джонатана Дэвида, с которыми мы подписали контракты", – сказал Де Витте.

К слову, за "Гент" выступают еще два игрока сборной Украины – защитник Игорь Пластун и полузащитник Роман Безус.

Летом интерес к Яремчуку проявляли несколько клубов Серии А и Бундеслиги. Также на украинца обратил внимание "Галатасарай".

В нынешнем сезоне 23-летний Яремчук провел 21 матч за "Гент", отметившись 14 голами и 4 результативными передачами.

Сейчас "Гент" идет на 2-м месте в чемпионате Бельгии, уступая лидеру "Брюгге" 5 очков. В следующем туре 21 ноября команда на выезде сыграет против "Антверпена".

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Бельгия Роман Яремчук Спорт Футбол
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