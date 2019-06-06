Фанат "Голден Стэйт" толкнул игрока "Торонто", который влетел в толпу: видео

Третий матч финальной серии НБА между "Годен Стэйт" и "Торонто" закончился не только победой канадской команды, но и небольшим скандалом. Все из-за болельщика команды.

Во время одного из эпизодов баскетболист "Торонто" Кайл Лаури пытался достать мяч, который летел в аут. Сделать это он хотел в прыжке, и влетел в первый ряд болельщиков, которые сидели возле линии площадки. Это не слишком понравилось одному из болельщиков, который и оттолкнул Лаури.

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Закончилось все тем, что болельщика попросили покинуть свое место и пересесть подальше от площадки.

Стоит отметить, что один билет на матч финальной серии на "Оракл Арена", там где сидел болельщик, стоит от 12 тысяч долларов. Вполне вероятно, что эти места обошлись болельщику в 25-35 тысяч долларов.

Сам матч закончился неожиданной победой "Торонто".

Видео инцидента на матче "Голден Стейт" – "Торонто"