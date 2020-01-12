Фанат "Норвича" перед смертью завещал 100 фунтов игрокам команды: они выпили в память о нем

Пожилой фанат "Норвича" Барри Гривз завещал 100 фунтов стерлингов футболистам любимой команды. Он попросил, чтобы они выпили в память о нем.

Барри Гривз умер 28 декабря 2019 года на 84-м году жизни. Он болел за "Норвич" с десяти лет (был владельцем сезонных абонементов). Барри Гривз до выхода на пенсию работал учителем истории.

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Его дочь доктор Сара Гривз в комментарии Daily Mail рассказала, что отец решил перед смертью сделать небольшой подарок футболистам, о чем он написал в своем завещании.

"Папа всегда говорил, что завещает игрокам 100 фунтов стерлингов. Он хотел сделать это, чтобы поблагодарить их за эмоции в хорошие и плохие времена. Это заставляет меня улыбаться – он очень любил разговаривать о футболе", – рассказала Сара.

Футболисты "Норвича" выполнили просьбу Барри и выпили в память о нем. Фото они выложили на официальном аккаунте клуба в твиттере.