24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Фанат "Норвича" перед смертью завещал 100 фунтов игрокам команды: они выпили в память о нем

16 Читати новину українською
Футболисты "Норвича" / twitter.com/NorwichCityFC

Пожилой фанат "Норвича" Барри Гривз завещал 100 фунтов стерлингов футболистам любимой команды. Он попросил, чтобы они выпили в память о нем.

Барри Гривз умер 28 декабря 2019 года на 84-м году жизни. Он болел за "Норвич" с десяти лет (был владельцем сезонных абонементов). Барри Гривз до выхода на пенсию работал учителем истории.

Читайте также: Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Кипром накануне Евро-2020

Его дочь доктор Сара Гривз в комментарии Daily Mail рассказала, что отец решил перед смертью сделать небольшой подарок футболистам, о чем он написал в своем завещании.

"Папа всегда говорил, что завещает игрокам 100 фунтов стерлингов. Он хотел сделать это, чтобы поблагодарить их за эмоции в хорошие и плохие времена. Это заставляет меня улыбаться – он очень любил разговаривать о футболе", – рассказала Сара.

Футболисты "Норвича" выполнили просьбу Барри и выпили в память о нем. Фото они выложили на официальном аккаунте клуба в твиттере.

 

В Иране возобновились протесты из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана
сегодня
3051
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:27 Хоккейные матчи чемпионата Украины закончились с унизительными разгромами 14:1 и 12:2: видео
Юрій Семенюк 64
10 января 17:31 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1003
сегодня 09:49 Лунин стал героем матча Кубка Испании, отразив два пенальти – видео ярких сейвов
Юрій Семенюк 586
11 января 22:30 "Железная Дюймовочка" Юлия Елистратова: о триатлоне, подготовке, борьбе и условиях тренировок
Станіслав Безушко 135
11 января 18:00 Ибрагимович забил первый гол за "Милан" и принес своей команде победу: видео
Юрій Семенюк 331
Новости
Больше новостей
Залиште відгук