Фанат, выигравший в лотерею 161 миллион фунтов, выкупил любимый клуб

Победитель лотереи EuroMillions шотландец Колин Вейр, который в свое время сорвал джек-пот в 161 миллион фунтов стерлингов, стал владельцем футбольного клуба "Патрик Тисл". Однако решил сразу же передать клуб в управление другим болельщикам.

Свой джек-пот Колин Вейр сорвал еще в 2011 году. С того времени он инвестировал в свой любимый клуб "Патрик Тисл" 2,5 миллиона фунтов стерлингов. И вот 21 ноября стало известно, что 71-летний Вейр, который всю жизнь является фанатом "Тисл", купил контрольный пакет акций и долю земли на стадионе "Ферхилл", где играет его команда, но вернет землю клубу. Ее в свое время продали, чтобы клуб мог существовать в дальнейшем. Поэтому теперь у клуба официально нет долгов.

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Однако сам руководить клубом Колин Вейр не намерен. Как и быть его единственным владельцем. Он решил передать управление клуба организации фанатов. Отмечается, что передача прав состоится не позднее 30 марта 2020 года. Пока же продолжается процесс формирования этого руководящего коллектива.

Стоит отметить, что дела у клуба "Патрик Тисл" пока идут не очень хорошо. Команда занимает последнее – десятое место в Чемпионшипе (второй по силе чемпионат в Шотландии).

Что касается самого выигрыша, то Колин и его жена Крис летом 2011 года сорвали рекордный на то время джек-пот от EuroMillions – более 161 миллиона фунтов стерлингов (почти 185 миллионов евро). Пара же сразу вошла в список 500 самых богатых жителей Великобритании. Но когда их имена стали известны, то они с семьей были вынуждены покинуть собственный дом и некоторое время скрываться от журналистов и других заинтересованных лиц.



Колин Вейр с женой Крис после победы в лотерее