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Фаната Путина, который променял Украину на Россию, отстранили от участия в UFC

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Алексей Олейник
Алексей Олейник / UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник отстранен от выступлений в американском промоушене UFC на 180 дней по медицинским показаниям.

Об этом сообщает портал MMAJunkie.

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Такое решение принято по медицинским соображениям после травм, которые Олейник получил в победном бою с бразильцем Фабрисиу Вердумом на шоу UFC 249 в американском Джексонвилле.

Причиной этого называется трещина в ребре спортсмена, но сам россиянин говорит другое: "Впервые слышу об этом. У меня стандартное отстранение – 45 дней из-за рассечения".

Что известно об Алексее Олейнике?

42-летний Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года. На его счету 73 поединка в MMA, в которых он получил 59 побед и потерпел 13 поражений, один бой завершился вничью.

В 2014 году Олейник появился на публике в футболке с изображением Владимира Путина, объяснив это желанием "в чем-то показать свою жизненную позицию".

Позже сказал, что не хочет быть гражданином Украины, потому что ему "в этой стране неуютно". Затем он получил российский паспорт и продолжил выступать уже под флагом РФ. Въезд в Украину ему запрещен.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Новости Спорта Смешанные единоборства Спорт
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