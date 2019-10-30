Фанатам "Динамо" предлагают обменять дудки на стадионе на клубные шарфы

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Фанатам "Динамо" предлагают обменять дудки на стадионе на клубные шарфы

Каждый болельщик "Динамо", который придет на кубковый матч против "Шахтера" с дудкой, сможет обменять ее на клубный шарф.

Обменять дудку на шарф можно на НСК "Олимпийский" на входе до 27-го сектора. В обмене участвуют все желающие.

Матч "Динамо" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:30. Это будет игра 1/8 финала Кубка Украины.

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Организаторами акции выступила компания Favorit, которая является партнером киевского "Динамо".

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
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