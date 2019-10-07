Фанатам сборной Украины предложили прислать свои фото со стадиона: их покажут перед матчем

2 Читати новину українською
Фанатам сборной Украины предложили прислать свои фото со стадиона: их покажут перед матчем

Украинская ассоциация футбола предложила болельщикам прислать свои фото со стадиона. Их покажут перед матчами "сине-желтых" против Литвы и Португалии.

Фото можно выложить как со стадиона, так и просто в форме сборной. Но стоит использовать тег #МИЗБІРНА.

Читайте также: Почти 3 тысячи билетов на матч Украина – Португалия были аннулированы

Избранные фотографии покажут на матчах сборной Украины против Литвы 11 октября в Харькове и 14 октября против Португалии в Киеве.

Напомним, сборная Украины занимает первое место в группе B. Именно в матчах против Литвы и Португалии определится, выйдет ли Украина на Евро-2020.

blog_ava
Перевод часов на зимнее время 2019: когда переводят время в Украине
сегодня
78584
Теги: Спорт Футбол Украина – Португалия Украина – Литва Сборная Украины по футболу
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Название клуба УПЛ на их стадионе заменили ругательным словом: фото 18+
сегодня 16:43 Название клуба УПЛ на их стадионе заменили ругательным словом: фото 18+
Ігор Саджениця 30
Футболисты "Баварии" с большими бокалами пива празднуют "Октоберфест": яркие фото
сегодня 15:28 Футболисты "Баварии" с большими бокалами пива празднуют "Октоберфест": яркие фото
Михайло Гема 17
"Барселона" разгромила "Севилью", доигрывая матч вдевятером: видео
сегодня 10:14 "Барселона" разгромила "Севилью", доигрывая матч вдевятером: видео
Ігор Саджениця 197
"Ювентус" одолел "Интер" и стал лидером Серии А
сегодня 09:47 "Ювентус" одолел "Интер" и стал лидером Серии А
Ігор Саджениця 230
Сборная Украины по баскетболу завоевала серебро чемпионата мира 3х3
6 октября 16:55 Сборная Украины по баскетболу завоевала серебро чемпионата мира 3х3
Юрій Семенюк 98
Новости
Больше новостей
Залиште відгук