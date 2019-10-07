Фанатам сборной Украины предложили прислать свои фото со стадиона: их покажут перед матчем

Украинская ассоциация футбола предложила болельщикам прислать свои фото со стадиона. Их покажут перед матчами "сине-желтых" против Литвы и Португалии.

Фото можно выложить как со стадиона, так и просто в форме сборной. Но стоит использовать тег #МИЗБІРНА.

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Избранные фотографии покажут на матчах сборной Украины против Литвы 11 октября в Харькове и 14 октября против Португалии в Киеве.

Напомним, сборная Украины занимает первое место в группе B. Именно в матчах против Литвы и Португалии определится, выйдет ли Украина на Евро-2020.