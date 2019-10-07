Фанатам сборной Украины предложили прислать свои фото со стадиона: их покажут перед матчем
Украинская ассоциация футбола предложила болельщикам прислать свои фото со стадиона. Их покажут перед матчами "сине-желтых" против Литвы и Португалии.
Фото можно выложить как со стадиона, так и просто в форме сборной. Но стоит использовать тег #МИЗБІРНА.
Читайте также: Почти 3 тысячи билетов на матч Украина – Португалия были аннулированы
Избранные фотографии покажут на матчах сборной Украины против Литвы 11 октября в Харькове и 14 октября против Португалии в Киеве.
Напомним, сборная Украины занимает первое место в группе B. Именно в матчах против Литвы и Португалии определится, выйдет ли Украина на Евро-2020.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Депутаты хотят ввести новый налог на развитие спорта: кто будет платить и сколькосегодня , 15:24
-
Бех-Романчук принес Украине вторую медаль чемпионата мира по легкой атлетике6 октября , 21:15
-
"Динамо" со скандалом разгромило "Колос" в матче с двумя удалениями и тремя пенальти: видео6 октября , 18:56
Комментарии