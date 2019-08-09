Фанатов "Спартака" заставили убрать изображение Путина на матче Лиги Европы: видео

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Фанаты "Спартака" на матче против "Туна"
Фанаты "Спартака" на матче против "Туна" / ФК "Спартак"

Фанаты московского "Спартака" были вынуждены убрать с трибун картонную копию президента РФ Владимира Путина. Это произошло на матче Лиги Европы против швейцарского "Туна" на выезде.

Один из болельщиков имел картонную копию Путина, а на лице его маску. Однако местные правоохранители попросили его вынести эти изображения. Что он и сделал.

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Сам матч закончился победой "Спартака" 2:3.

 

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9 августа
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Теги: Владимир Путин Спорт Футбол Лига Европы
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