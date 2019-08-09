Фанатов "Спартака" заставили убрать изображение Путина на матче Лиги Европы: видео
Фанаты московского "Спартака" были вынуждены убрать с трибун картонную копию президента РФ Владимира Путина. Это произошло на матче Лиги Европы против швейцарского "Туна" на выезде.
Один из болельщиков имел картонную копию Путина, а на лице его маску. Однако местные правоохранители попросили его вынести эти изображения. Что он и сделал.
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Сам матч закончился победой "Спартака" 2:3.
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