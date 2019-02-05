Фанату "Арсенала" грозит 15 лет тюрьмы в ОАЭ, он посетил Кубок Азии

Житель английского города Вулверхэмптон, болельщик лондонского "Арсенала", Али Исса Ахмад был арестован в ОАЭ. 26-летний англичанин приехал в Эмираты на Кубок Азии, а причиной ареста стало ношение майки сборной Катара.

Задержание произошло после посещения Али четвертьфинальной игры Катар – Иран 22 января.

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По информации The Independent, Али может быть оштрафован на 119 тыс. евро. The Times сообщает, что британцу к тому же грозит срок до 15 лет.

С июня 2017 года поддержка Катара в любой форме запрещена на территории ОАЭ в связи с политической ситуацией в регионе. На Ближнем Востоке отношения Катара с соседями ужасные, ведь государство обвиняют в поддержке терроризма. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Власти Египта даже приняли решение о восстановлении визового режима с Катаром.

Эмираты даже на время Кубка Азии не открыли границы для граждан Катара, и те не могли поддержать национальную команду. Вице-президент Катарской футбольной ассоциации Сауд Аль-Моханди был вынужден ждать разрешения на въезд в ОАЭ в течение 13 часов.

Во время полуфинального матча против ОАЭ сборную Катара забросали сандалиями – выражение наибольшего неуважения на Ближнем Востоке.

Отметим, что Катар впервые в истории выиграл Кубок Азии. В полуфинале будущие чемпионы победили ОАЭ со счетом 4:0, а в финальном поединке одолели Японию 3:1.

Уже зимой 2022 года в Катаре пройдет Чемпионат мира.

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