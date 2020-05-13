Греческие ультрас жестоко отомстили противникам за издевательство: видео 18+

В воскресенье, 10 мая, группа фанатов греческого футбольного клуба "Панатинаикоса" отличилась странным поступком с болельщиками другого клуба.

Они встретили нескольких фанов "Олимпиакоса" и загнали двух из них в воду. При этом в них бросали камнями, заставляя переплывать на другой берег, пишет Sport.ua. Видео инцидента было опубликовано в Youtube.

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Уже во вторник, 12 мая, состоялось возмездие. Виновники были пойманы и жестоко наказаны (18+, видео содержит сцены насилия).

Дерби "Олимпиакос" – "Панатинаикос": что известно

В Греции матчи между двумя афинскими командами называют не иначе, как "дерби вечных врагов". Хотя формально, конечно, "Олимпиакос" приписан не к греческой столице, а к Пирею – афинскому порту, который долгое время был, да и сейчас формально является отдельным городом.

Всего команды сыграли между собой 169 матчей – 69 побед у "Олимпиакоса", 44 раза успех праздновал "Панатинаикос", еще 56 встреч завершились вничью.

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