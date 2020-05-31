Киевское "Динамо" и "Шахтер" 31 мая встречаются в рамках 24 тура украинской Премьер-лиги. Перед матчем киевлян горячо поддержали болельщики.

Фанаты поддержали "Динамо" перед игрой

Болельщики встретили клубный автобус с футболистами на подъезде к НСК "Олимпийский", где пройдет встреча. Об этом сообщает 24 канал.

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Во время приветствия фаны использовали пиротехнику. Матч пройдет без зрителей, поэтому фанаты решили поддержать любимую команду перед игрой.

"Динамо" – "Шахтер": главное

Для "Динамо" и "Шахтера" это первый официальный матч после карантина. До этого клубы проводили только товарищеские поединки.

Сейчас "Шахтер" единоличный лидер в турнирной таблице. "Горняки" опережают "Динамо" на 13 очков.

В случае ничьей или поражения "Динамо" может выйти на второе место. Сейчас его удерживает луганская "Заря".

В этом сезоне это уже четвертая встреча клубов. Команды получили по две победы.