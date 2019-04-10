Фанаты "Аякса" не давали спать футболистам "Ювентуса", запустив ночью салюты: видео

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Фанаты "Аякса" не давали спать футболистам "Ювентуса", запустив ночью салюты: видео

Фанаты амстердамского "Аякса" готовы на все, ради победы их любимой команды. Даже если от этого пострадает сон других людей.

Перед матчем против "Ювентуса" в 1/4 финала Лиги чемпионов, ультрас команды устроил фейерверк перед отелем, где остановилась итальянская команда. Как пишет Tuttosport, они как минимум дважды запускали фейерверк ночью – в 2:00 и 4:00 часу.

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Но, по данным издания, это не очень помогло – футболистов поселили в дальне крыло отеля, куда не доходили звуки фейерверков. Поэтому ничто не должно было побеспокоить их сон.

Стоит добавить, что фанаты "Аякса" не первый раз прибегают к такому. Они также запускали фейерверки под окнами отеля, в котором останавливался и мадридский "Реал". Правда это тогда не очень помогло – "Реал" победил в Амстердаме. Зато "Аякс" разгромил "Реал" в Мадриде и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Матч "Аякс" – "Ювентус" состоится в среду, 10 апреля. Начало встречи в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24. А уже через неделю – во вторник, 16 апреля, команды сыграют ответный матч в Турине.

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов Ювентус
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