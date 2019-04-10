Фанаты "Аякса" не давали спать футболистам "Ювентуса", запустив ночью салюты: видео

Фанаты амстердамского "Аякса" готовы на все, ради победы их любимой команды. Даже если от этого пострадает сон других людей.

Перед матчем против "Ювентуса" в 1/4 финала Лиги чемпионов, ультрас команды устроил фейерверк перед отелем, где остановилась итальянская команда. Как пишет Tuttosport, они как минимум дважды запускали фейерверк ночью – в 2:00 и 4:00 часу.

Узнайте, что прогнозируют букмекеры в матче Аякс – Ювентус

Но, по данным издания, это не очень помогло – футболистов поселили в дальне крыло отеля, куда не доходили звуки фейерверков. Поэтому ничто не должно было побеспокоить их сон.

Ajax fans with fireworks outside the hotel where the Juventus players are sleeping last night wishing them a good night pic.twitter.com/RSiY6PAMTY — Casual Ultra (@thecasualultra) 10 квітня 2019 р.

Стоит добавить, что фанаты "Аякса" не первый раз прибегают к такому. Они также запускали фейерверки под окнами отеля, в котором останавливался и мадридский "Реал". Правда это тогда не очень помогло – "Реал" победил в Амстердаме. Зато "Аякс" разгромил "Реал" в Мадриде и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Это стоит увидеть: "Аякс" выпустил невероятный видеоролик перед матчем с "Ювентусом"

Матч "Аякс" – "Ювентус" состоится в среду, 10 апреля. Начало встречи в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24. А уже через неделю – во вторник, 16 апреля, команды сыграют ответный матч в Турине.