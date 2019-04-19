Фанаты "Айнтрахта" устроили безумие на матче с "Бенфикой": видео

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Перформанс болельщиков "Айнтрахта" на матче с "Бенфикой"
Перформанс болельщиков "Айнтрахта" на матче с "Бенфикой" / GETTY IMAGES

Болельщики немецкого "Айнтрахта" едва не выбежали на футбольное поле после окончания четвертьфинального матча Лиги Европы с лиссабонской "Бенфикой".

"Айнтрахт" проиграл в первом матче 4:2, но в ответной игре сумел отыграться 2:0 и пробился в полуфинал.

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Началось все с прекрасного модульного шоу от всех болельщиков на стадионе.

А уже после финального свистка несколько десятков раздетых по пояс фанатов "Айнтрахта" навалились на электронный рекламный щит за воротами и, несмотря на противодействие стюардов, упустили его на газон. Судя по кадрам телетрансляции фанаты решили на этом остановиться и не выбежали на поле.

Кроме того, на протяжении матча на фанатском секторе "Айнтрахта" болельщики вырвали несколько кресел и бросили их в сторону поля. Эти кресла не используются на матчах команды в Бундеслиге, но являются обязательными в еврокубках, поскольку УЕФА запрещает проводить игры в своих турнирах со стоячими местами.

Болельщики "Айнтрахта" также известны тем, что организуют массовые выезды на поединки своей команды. В частности, более 2 тысяч фанатов немецкого клуба были на матче 1/16 финала Лиги Европы в Харькове, когда их команда встречалась с "Шахтером".

Зимой УЕФА наказал "Айнтрахт" за поведение болельщиков во время матча Лиги Европы против "Лацио" в шестом туре группового этапа. Фанаты жгли файеры, выбегали на поле и бросали посторонние предметы.

Франкфуртцы были оштрафованы на 80 тысяч евро, а также условно получили запрет на реализацию билетов для своих болельщиков на ближайший гостевой матч Лиги Европы. В случае, если в течение двух лет беспорядки повторятся, то "Анйтрахт" будет лишен права выездной поддержки.

В полуфинале Лиги Европы "Айнтрахт" сыграет против лондонского "Челси". "Синие" на своем поле одолели чешскую "Славию".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы
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