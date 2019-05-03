Фанаты "Айнтрахта" устроили сумасшедшее модульное шоу на матче с "Челси": фото, видео

Болельщики немецкого футбольного клуба "Айнтрахт" в очередной раз устроили горячую поддержку своей любимой команде. На этот раз фанаты "орлов" отличились на матче полуфинала Лиги Европы с лондонским "Челси".

Фанаты немецкого клуба встретили выход команд на поле красочным перформансом, во время которого за одними из ворот был развернут баннер на всю трибуну.

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Frankfurt fans do not mess about ?



Serious tifo goals pic.twitter.com/pUppkKI1S6 — Football on BT Sport (@btsportfootball) 2 мая 2019 г.

Первый поединок полуфинала Лиги Европы "Айнтрахт" – "Челси" завершился результативной ничьей 1:1. Во втором полуфинале "Валенсия" проиграла "Арсеналу".

Также модульное шоу фанаты "Айнтрахта" устроили перед четвертьфинальным поединком с "Бенфикой". А после игры лиссабонцев фанаты "орлов" едва не выбежали на футбольное поле.

Болельщики "Айнтрахта" также известны тем, что организовывают массовые выезды на поединки своей команды. В частности, свыше 2 тысяч фанатов немецкого клуба были на матче 1/16 финала Лиги Европы в Харькове, когда их команда встречалась с "Шахтером".

Зимой УЕФА наказал "Айнтрахт" за поведение болельщиков во время матча Лиги Европы против "Лацио" в шестом туре группового этапа. Фанаты жгли файеры, выбегали на поле и бросали посторонние предметы.

Франкфуртцы были оштрафованы на 80 тысяч евро, а также условно получили запрет на реализацию билетов для своих болельщиков на ближайший гостевой матч Лиги Европы. В случае, если в течение двух лет беспорядки повторятся, то "Айнтрахт" будет лишен права выездной поддержки.

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