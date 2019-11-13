Фанаты "Альбасете" признали украинца Романа Зозулю лучшим игроком команды в октябре

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Фанаты "Альбасете" признали украинца Романа Зозулю лучшим игроком команды в октябре

Болельщики испанского "Альбасете" назвали украинского нападающего Романа Зозулю лучшим игроком по итогам октября.

"Это признание работы всей команды. Я ценю любовь, которую болельщики всегда демонстрируют мне. Вместе с командой мы будем продолжать работать, чтобы выигрывать для них матчи", – прокомментировал эту награду Роман Зозуля.

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Стоит отметить, что в октябре украинский нападающий помог "Альбасете" набрать шесть очков в чемпионате. Он забивал в ворота "Фуэнлабрады" и "Кадиса", а его команда одерживала минимальные победы.

Несмотря на это, "Альбасете" идет лишь на десятом месте в Сегунде. Однако отставание от шестой "Сарагосы" составляет лишь одно очко (именно это место по итогам сезона дает возможность сыграть в плей-офф за выход в Примеру). До второй "Уэски" – четыре очка.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Роман Зозуля
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