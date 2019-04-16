Фанаты "Альбасете" устроили массовую акцию поддержки Романа Зозули: видео

Болельщики "Альбасете" символически поддержали украинского нападающего команды Романа Зозулю.

Фаны "Альбасете" выразили возмущение недавним мерзким высказыванием испанского политика Пабло Иглесиаса и поддержали украинца.

Читайте также: Зозуля решил, как разберется с испанским политиком, который обозвал его неонацистом

Во время поединка Сегунды против "Эльче" (1:1) на 10 минуте игры фаны начали аплодировать и кричать имя 29-летнего футболиста.

Спорт 24 писал, что раньше на защиту украинца встали в его команде и Федерации футбола Украины.

Скандал вокруг Романа Зозули: что случилось​

1 февраля 2017 года было объявлено, что Роман Зозуля переходит к "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход в новый клуб сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. В качестве примера приводились его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.



Сами же фанаты "Райо" принадлежат к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Впоследствии это "подхватили" и фанаты других испанских клубов, которые являются сторонниками левых взглядов.



Поэтому переход игрока в Райо был сорван. Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА в виде исключения позволила ему перейти в любой другой клуб, который играет по системе "весна-осень".



Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор. 29-летний футболист в текущем сезоне сыграл 28 матчей за "Альбасете", отметившись 8 голами и 2 результативными передачами. Его команда идет на третьем месте в Сегунде и имеет шанс на повышение в классе.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram