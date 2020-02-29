Фанаты "Баварии" сорвали матч оскорбительными баннерами, мюнхенцы едва не упустили победу 6:0

В 24 туре чемпионата Германии "Бавария" на выезде сыграла против "Хоффенхайма". Поединок для мюнхенцев, которые на днях отпраздновали 120-летие, складывался чрезвычайно удачно к середине второго тайма. 6:0 на табло и легкие три очка.

Однако в середине второго тайма игру испортили болельщики "Баварии". Кроме того, что фанаты устроили фаер-шоу, они еще вывесили оскорбительные баннеры в адрес владельца "Хоффенхайма" Дитмара Гоппа.

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Из-за оскорбительных баннеров арбитр остановил игру. Что было на баннерах – пока не известно.

Наставник "Баварии" Ханси Флик и футболисты команды побежали успокаивать фанатов, которые не некоторое время замолчали.

Зато бешеным свистом игру сопровождали зрители, которые пришли на стадион поддержать "Хоффенхайм".

Через некоторое время арбитр матча Кристиан Дингер остановил игру и команды ушли в подтрибунное помещение. На этот раз болельщиков "Баварии" пошли успокаивать первые лица клуба.

Из VIP-ложи к фан-сектору "Баварии" пришли глава правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, его преемник – Оливер Кан, спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Румменигге и другие представители решили поддержать Дитмара Гоппа. В частности, Карл-Хайнц вышел на поле с Гоппом и пытался взять Дитмара за руку. Однако тот отказался брать Румменигге за руку.

Rummenigge and Hopp after the game pic.twitter.com/7lOYKUPojS — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 29, 2020

Команды таки продолжили матч. Однако почти 15 последних минут футболисты не атаковали, а просто отдавали друг другу передачи в центре поля. Так продолжалось до финального свистка. В итоге "Бавария" победила 6:0.

Just waiting for full time now. pic.twitter.com/EpiKJK7RrK — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 29, 2020

Что известно про Дитмара Гоппа?Немецкий бизнесмен, один из основателей компании SAP. По данным Forbes 2018 года, его активы составили около 10,2 миллиарда долларов США. В 2009 году средствами Гоппа был построен стадион "Хоффенхайма" Рейн-Неккар-Арена.



Среди немецких болельщиков, у Гоппа не лучшее реноме. Причина в том, что Гопп – единственный владелец "Хоффенхайма". В Германии не распространено, чтобы у клуба был один владелец.