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Фанаты "Баварии" устроили потрясающее модульное шоу в честь 120-летия клуба: фото и видео

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27 февраля футбольному клубу "Бавария" исполнилось 120 лет. 29-кратный чемпион Германии, который шагает к 30-му чемпионству, громко отпраздновал день рождения.

Еще до 8 марта было известно, что "Бавария" сыграет матч 25 тура чемпионата Германии против "Аугсбурга" в раритетной бело-красной форме.

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Форма, в которой играла "Бавария" / Фото сайт "Баварии" Мюнхен

Также перед игрой "Бавария" провела акцию против расизма и ксенофобии, которая была посвящена скандалу в матче с "Хоффенхаймом".

Прошлій уикенд фанаты "Баварии" сорвали матч оскорблениями в адрес владельца "Хоффенхайма" Дитмара Гоппа.


Социальная акция, которую провели команды перед игрой / Фото instagram.com/fcbayern

Поединок против "Аугсбурга" начался с удивительного модульного шоу.

Трибуны домашнего стадиона мюнхенцев "Альянс Арены" быстро стали красно-белыми, на трех секторах появились эмблемы клуба и надпись – 120 лет.

"Бавария" отпраздновала день рождения, одержав победу 2:0.

В этом поединке не обошлось без протеста от болельщиков "Баварии". Фанаты протестовали против Немецкого футбольного союза (Deutscher Fußball-Bund, DFB).

Причиной стало то, что союз нарушил обещание не привлекать к коллективной ответственности фанатов.

По информации СМИ, между представителями фанатов немецких клубов и DFB была формальная сделка, что союз будет принимать любые решения в отношении фанатов индивидуально.

Однако DFB нарушил слово, когда наказал фанатов "Боруссии" Дортмунд. Те устроили акцию протеста против владельца "Хоффенхайма" Дитмара Гоппа.

За оскорбления в адрес Гоппа фанатам "шмелей" на три года запретили посещать выездные матчи против "Хоффенхайма".

Это стало одной из причин упомянутого скандала на матче между "Баварией" и "Хоффенхаймом".

Почему в Германии не любят Гоппа?

  • Дитмар Гопп – один из самых богатых бизнесменов Германии. Он владеет производителем программного обеспечения SAP AG. В 1990 году Гопп купил "Хоффенхайм", за который некогда выступал.
  • Гопп вложил в клуб сотни миллионов евро, поднял команду в Бундеслигу. Однако в Германии негативно относятся к клубам, которыми владеет один человек.
  • На другие клубы распространяется правило "50+1". Его условием является то, что более половины мест в совете директоров должны принадлежать представителям клуба, а некоммерческая клубная организация должна владеть минимум 50% и еще одной акцией.
  • Но Гопп купил команду до введения этого правила, которое появилось в 1998 году. В 2015 году он получил разрешение купить 96% акций "Хоффенхайма".
  • Кроме "Хоффенхайма", немецкие болельщики направляют гнев на РБ "Лейпциг".
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Автор: Михаил Гема
Теги: Футбол Новости Спорта Бавария Спорт
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