Фанаты "Баварии" устроили потрясающее модульное шоу в честь 120-летия клуба: фото и видео

27 февраля футбольному клубу "Бавария" исполнилось 120 лет. 29-кратный чемпион Германии, который шагает к 30-му чемпионству, громко отпраздновал день рождения.

Еще до 8 марта было известно, что "Бавария" сыграет матч 25 тура чемпионата Германии против "Аугсбурга" в раритетной бело-красной форме.

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Форма, в которой играла "Бавария" / Фото сайт "Баварии" Мюнхен

Также перед игрой "Бавария" провела акцию против расизма и ксенофобии, которая была посвящена скандалу в матче с "Хоффенхаймом".

Прошлій уикенд фанаты "Баварии" сорвали матч оскорблениями в адрес владельца "Хоффенхайма" Дитмара Гоппа.



Социальная акция, которую провели команды перед игрой / Фото instagram.com/fcbayern

Поединок против "Аугсбурга" начался с удивительного модульного шоу.

Трибуны домашнего стадиона мюнхенцев "Альянс Арены" быстро стали красно-белыми, на трех секторах появились эмблемы клуба и надпись – 120 лет.

Choreo celebrating 120 years of FC Bayern. #fcbfca pic.twitter.com/Ow7izY0aYz — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 8, 2020

"Бавария" отпраздновала день рождения, одержав победу 2:0.

В этом поединке не обошлось без протеста от болельщиков "Баварии". Фанаты протестовали против Немецкого футбольного союза (Deutscher Fußball-Bund, DFB).

Причиной стало то, что союз нарушил обещание не привлекать к коллективной ответственности фанатов.

По информации СМИ, между представителями фанатов немецких клубов и DFB была формальная сделка, что союз будет принимать любые решения в отношении фанатов индивидуально.

Однако DFB нарушил слово, когда наказал фанатов "Боруссии" Дортмунд. Те устроили акцию протеста против владельца "Хоффенхайма" Дитмара Гоппа.

За оскорбления в адрес Гоппа фанатам "шмелей" на три года запретили посещать выездные матчи против "Хоффенхайма".

Это стало одной из причин упомянутого скандала на матче между "Баварией" и "Хоффенхаймом".

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