Фанаты бросили петарду в футболиста, матч закончился столкновением болельщиков и полиции: видео

45 Читати новину українською
Фанаты бросили петарду в футболиста, матч закончился столкновением болельщиков и полиции: видео

Матч второй лиги между "Полесьем" и "Вересом" закончился дракой правоохранителей и болельщиков хозяев. Причиной стала петарда, которую бросили под ноги игроку "Вереса".

На матче в Новоград-Волынском в воскресенье, 5 мая, уже в добавленное арбитром время, когда "Верес" играл на выезде 2:1, из сектора фанатов "Полесья" полетела петарда. Она взорвалась рядом с футболистом ровенской команды Дмитрием Ховбошем, который после этого упал на газон. Помощь игроку пришлось оказывать врачам.

В то же время "Днепр-1" и "Ингулец" устроили сумасшедший триллер с шестью голами

Такие действия не слишком понравились футболистам "Вереса", которые направились к фанатам соперников. Болельщики "Полесья" тоже не остались на своих местах, выбежав на поле. Утихомиривать их пришлось сотрудникам полиции. Не обошлось без драки между правоохранителями и болельщиками.

 

blog_ava
Подарки в День Матери: 14 интересных идей
сегодня
24225
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День в истории – год назад Зинченко уронил кубок АПЛ: видео
сегодня 17:18 День в истории – год назад Зинченко уронил кубок АПЛ: видео
50
Фанаты бросили петарду в футболиста, матч закончился столкновением болельщиков и полиции: видео
сегодня 16:29 Фанаты бросили петарду в футболиста, матч закончился столкновением болельщиков и полиции: видео
44
120-килограммовый баскетболист упал на зрителей в матче НБА и едва не раздавил парня: видео
сегодня 15:00 120-килограммовый баскетболист упал на зрителей в матче НБА и едва не раздавил парня: видео
159
Футболист "Шахтера" трогательно отблагодарил фаната на трибуне: фото
сегодня 14:16 Футболист "Шахтера" трогательно отблагодарил фаната на трибуне: фото
45
Ремзи расплакался, прощаясь с "Арсеналом", он отдал клубу 11 лет: трогательное видео
сегодня 12:38 Ремзи расплакался, прощаясь с "Арсеналом", он отдал клубу 11 лет: трогательное видео
89
Новости
Больше новостей
Залиште відгук