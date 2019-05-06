Фанаты бросили петарду в футболиста, матч закончился столкновением болельщиков и полиции: видео

Матч второй лиги между "Полесьем" и "Вересом" закончился дракой правоохранителей и болельщиков хозяев. Причиной стала петарда, которую бросили под ноги игроку "Вереса".

На матче в Новоград-Волынском в воскресенье, 5 мая, уже в добавленное арбитром время, когда "Верес" играл на выезде 2:1, из сектора фанатов "Полесья" полетела петарда. Она взорвалась рядом с футболистом ровенской команды Дмитрием Ховбошем, который после этого упал на газон. Помощь игроку пришлось оказывать врачам.

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Такие действия не слишком понравились футболистам "Вереса", которые направились к фанатам соперников. Болельщики "Полесья" тоже не остались на своих местах, выбежав на поле. Утихомиривать их пришлось сотрудникам полиции. Не обошлось без драки между правоохранителями и болельщиками.