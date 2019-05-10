Фанаты "Челси" посвятили гигантский баннер Азару на матче с "Айнтрахтом": фото

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Эден Азар
Эден Азар / GETTY IMAGES

Фанаты "Челси" посвятили бельгийском футболисту Эдену Азару, который является ключевым игроком клуба, гигантский баннер.

Болельщики лондонского клуба развернули гигантский баннер перед полуфинальным матчем Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта".

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Фото: GETTY IMAGES

Сезон 2018/2019 может быть последним для Эдена в составе "Челси". На футболиста претендует мадридский "Реал" и футболист хочет перейти в испанский клуб. По предварительной информации, трансфер "сливочным" обойдется в 100 млн фунтов.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В Лондон он переехал из французского клуба "Лилль". В этом сезоне 28-летний бельгиец сыграл 49 матчей за "синих" во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с "Челси" действует до лета 2020 года.

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Теги: Спорт Футбол
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