Фанаты "Динамо" перед матчем с "Челси" проведут благотворительную акцию

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Фанаты "Динамо"
Фанаты "Динамо"

Болельщики киевского "Динамо" перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против лондонского "Челси" проведут благотворительную акцию "#Синергия". Она состоит из двух частей: помощь двум детским домам и поддержка наших моряков.

Перед матчем "Динамо" – "Челси", в четверг, 14 марта, с 15:00 до 19:30 на Троицкой площади (перед стадионом, ближе к Театру оперетты) будет стоять палатка, где можно оставить вещи для двух детских домов – в селе Копылов Киевской области и в городе Чигирин Черкасской области.

"Ваша поддержка очень важна для деток, даже если это будет одна бутылка моющего средства или коробка карандашей. Своим небольшим вкладом вы приобщаетесь к великому делу", – говорится в заявлении фанатов "Динамо".

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Фанаты просят приносить только новые вещи, необходимые для этих детдомов – канцтовары, моющие средства, спортивный инвентарь, книги, детскую одежду, сладости или реквизит для мероприятий с детьми (надувные шарики, праздничная одноразовая посуда для дней рождения, украшения, мыльные пузыри, мелки, свечи для торта, упаковочная бумага для подарков и ленты) и тому подобное.

Каждый, кто принесет вещи для детей-сирот, получит флажок ВМС Украины для выражения поддержки пленным украинским морякам.

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо Лига Европы благотворительность
Источник: 24 Канал
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