Фанаты "Динамо" подрались с полицией на стадионе "Олимпиакоса": видео

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Фанаты "Динамо"
Фанаты "Динамо"

Во время матча 1/16 финала Лиги Европы между греческим "Олимпиакосом" и "Динамо" в Афинах подрались фанаты киевлян с правоохранителями.

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Драка между болельщиками "Динамо" и полицией произошла в гостевом секторе киевлян. Что стало причиной столкновений – пока неизвестно.

Видео драки фанатов "Динамо" и полиции на стадионе

После первого тайма "Олимпиакос" лидирует 2:1.

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Теги: Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
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