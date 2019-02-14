Фанаты "Динамо" подрались с полицией на стадионе "Олимпиакоса": видео
Во время матча 1/16 финала Лиги Европы между греческим "Олимпиакосом" и "Динамо" в Афинах подрались фанаты киевлян с правоохранителями.
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Драка между болельщиками "Динамо" и полицией произошла в гостевом секторе киевлян. Что стало причиной столкновений – пока неизвестно.
Видео драки фанатов "Динамо" и полиции на стадионе
После первого тайма "Олимпиакос" лидирует 2:1.
Источник: 24 Канал
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