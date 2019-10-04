Фанаты "Динамо" проведут акцию 14 октября ко Дню защитника Украины

15 Читати новину українською
Фанаты "Динамо" проведут акцию 14 октября ко Дню защитника Украины

В понедельник, 14 октября, сборная Украины проведет матч квалификации Евро-2020 против Португалии в Киеве. Однако футбольные болельщики будут заниматься не только поддержкой сборной Украины, но и украинских военных, которые воюют на Донбассе.

Ведь именно 14 октября в Украине отмечается День защитника. Болельщики WBC Ультрас Динамо в этот день будут собирать вещи и продукты для бойцов, которые получили ранения, защищая нашу страну от российского агрессора.

Читайте также: Наши данные могут слить "сепарам", как в 2014 году, – громкое обвинение от фанатов "Шахтера"

"В этот день принято чествовать воинов, которые защищают независимость нашей Родины. Много героев будут встречать этот праздник на передовой. Мы же хотим привлечь ваше внимание к бойцам, которые получили ранения и сейчас находятся на лечении в военных госпиталях. Помните, что помощь этим воинам – это обязанность каждого украинца и наименьшее, чем мы можем отблагодарить за их жертвенность", – говорится в сообщении фанатского сообщества.

Поэтому 14 октября в Киеве с 17.00 до 22.00 на выходе из станции метро "Дворец спорта" рядом с фонтаном будет размещен шатер желтого цвета, где можно оставить вещи.

Что приносить:

Футболки, шорты, спортивные костюмы, спортивные куртки разных размеров.
Носки, резиновые тапочки, кроссовки, ботинки разных размеров.
Шапки, кепки.
Шампунь, гель для душа, станки для бритья, пена до и после бритья. Зубная паста, щетки.
Влажные салфетки в больших упаковках, бумажные полотенца в рулонах.
Одноразовые пеленки 60*60, 60*90.
Эластичные бинты разной длины (от 2 до 8 метров).
Наплечники "бананки" и подобные сумки (для города, чтобы носить документы).
Дорожные сумки для выписки и перевода из госпиталя в госпиталь.

Продовольствие:

Чай, кофе.
Печенье, конфеты, зефир, мармелад.
Соки.
Бананы, яблоки.

Организаторы просят приносить только новые вещи.

blog_ava
Падение грузового самолета Ан12 подо Львовом: все, что известно
сегодня
3782
Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Представлено трейлер фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл" о теракте на Олимпиаде-1996: видео
сегодня 16:51 Представлено трейлер фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл" о теракте на Олимпиаде-1996: видео
Ігор Саджениця
Фанаты "Динамо" проведут акцию 14 октября ко Дню защитника Украины
сегодня 15:41 Фанаты "Динамо" проведут акцию 14 октября ко Дню защитника Украины
Ігор Саджениця 15
Как бывший защитник "Зари" Форстер забил фантастический гол "Ференцварошу" Реброва: видео
сегодня 11:53 Как бывший защитник "Зари" Форстер забил фантастический гол "Ференцварошу" Реброва: видео
Ігор Саджениця 107
Если в "Милане" пойдут на условия Шевченко – он сможет создать команду высокого уровня, – Безус
сегодня 08:42 Если в "Милане" пойдут на условия Шевченко – он сможет создать команду высокого уровня, – Безус
Михайло Гема 227
Лига Европы: результаты матчей 3 октября
сегодня 08:21 Лига Европы: результаты матчей 3 октября
Ігор Саджениця 3141
Новости
Больше новостей
Залиште відгук