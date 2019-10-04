Фанаты "Динамо" проведут акцию 14 октября ко Дню защитника Украины

В понедельник, 14 октября, сборная Украины проведет матч квалификации Евро-2020 против Португалии в Киеве. Однако футбольные болельщики будут заниматься не только поддержкой сборной Украины, но и украинских военных, которые воюют на Донбассе.

Ведь именно 14 октября в Украине отмечается День защитника. Болельщики WBC Ультрас Динамо в этот день будут собирать вещи и продукты для бойцов, которые получили ранения, защищая нашу страну от российского агрессора.

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"В этот день принято чествовать воинов, которые защищают независимость нашей Родины. Много героев будут встречать этот праздник на передовой. Мы же хотим привлечь ваше внимание к бойцам, которые получили ранения и сейчас находятся на лечении в военных госпиталях. Помните, что помощь этим воинам – это обязанность каждого украинца и наименьшее, чем мы можем отблагодарить за их жертвенность", – говорится в сообщении фанатского сообщества.

Поэтому 14 октября в Киеве с 17.00 до 22.00 на выходе из станции метро "Дворец спорта" рядом с фонтаном будет размещен шатер желтого цвета, где можно оставить вещи.

Что приносить:

Футболки, шорты, спортивные костюмы, спортивные куртки разных размеров.

Носки, резиновые тапочки, кроссовки, ботинки разных размеров.

Шапки, кепки.

Шампунь, гель для душа, станки для бритья, пена до и после бритья. Зубная паста, щетки.

Влажные салфетки в больших упаковках, бумажные полотенца в рулонах.

Одноразовые пеленки 60*60, 60*90.

Эластичные бинты разной длины (от 2 до 8 метров).

Наплечники "бананки" и подобные сумки (для города, чтобы носить документы).

Дорожные сумки для выписки и перевода из госпиталя в госпиталь.

Продовольствие:

Чай, кофе.

Печенье, конфеты, зефир, мармелад.

Соки.

Бананы, яблоки.

Организаторы просят приносить только новые вещи.