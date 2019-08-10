Фанаты "Динамо" растянули огромный баннер на матче с "Шахтером": фото

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Баннер / ultras.org.ua

В субботу, 10 августа, на НСК "Олимпийский" в Киеве сошлись "Динамо" и "Шахтер". Фанаты киевлян на эту игру создали новый баннер.

На фан-секторе "Динамо" растянули огромный баннер с надписью "Долой с пляжа, мы здесь ляжем". При этом на баннере изображен болельщик "Динамо", а рядом – Суперкубок Украины. Его "Динамо" выиграло 28 июля в Одессе в матче против "Шахтера".

К слову: Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча Украины

При этом что вокруг фан-сектора размещены изображения пальм, болельщики с собой принесли пляжные зонтики. Да и они на трибунах топлес.

 

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Теги: Спорт Футбол Динамо
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