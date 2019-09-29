Фанаты "Динамо" сорвали баннеры каналов Медведчука NewsOne и "112 канал" во время матча: видео

Фанаты "Динамо" выступили с довольно жесткой позицией по каналам NewsOne и "112 канал", которые принадлежат пророссийскому политику Виктору Медведчуку. Во время матча на НСК "Олимпийский" против "Днепр-1", они сорвали их баннеры и вывесили вверх ногами.

Еще в прошлом туре в Полтаве фанаты "Динамо" вывесили баннер "Пустил ОПЗЖ в наш дом – вмиг стал врагом нам всем". Это "послание" было адресовано почетному президенту клуба Григорию Суркису. Он стал народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" пророссийского Виктора Медведчука. Именно при его содействии и на базе "Динамо" состоялся "Кубок Верховной Рады Украины", где сыграли и другие депутаты ОПЗЖ. Этот же баннер фанаты "Динамо" вывесили и на матче против "Днепр-1".

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Там же они и вывесили баннеры двух СМИ, которые принадлежат Виктору Медведчуку – NewsOne и "112 канал". Они сняли со стадиона, на своем секторе они их повесили вверх тормашками.



Фанаты "Динамо" сорвали баннеры NewsOne и "112 канала" (фото: Виктория Куранова)

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Видео, как фанаты "Динамо" снимают баннер "112 канала" на НСК "Олимпийский"

Что известно про телеканалы "112 Украина" и NewsOne?

Эти СМИ контролирует глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум российского президента Виктор Медведчук. Телеканалы частенько попадают в различные скандалы из-за информационной политики, которую ведут.



Из последнего – на 112 в июле собирались демонстрировать фильм режиссера Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины". В нем войну с Россией автор называет "гражданской войной", а Медведчука – "лидером оппозиции". Россия в этом фильме – не страна-агрессор. В общем, режиссер откровенно поддерживает русскую версию трактовки событий в Украине 2014 года. Из-за этого под зданием Службы безопасности Украины в Киеве протестовали десятки активистов. Они требовали от правоохранителей немедленной реакции относительно действий телеканала "112 Украина". Перед этим ночью двое неизвестных обстреляли из гранатомета здание телеканала. В итоге от идеи показывать ленту телеканал отказался.



От 112-го не отставал и NewsOne. Там тоже в июле хотели провести совместный с Россией телемост. Он должен был состояться с государственным каналом "Россия 24" под названием "Надо поговорить". Среди ведущих с российской стороны были анонсированы Мария Ситтель и Андрей Малахов, к ним должен был присоединиться главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев.



Кому принадлежат украинские СМИ (инфографика: 24 канал)