Фанаты "Динамо" выложили огромный флаг ВМС Украины на матче против "Челси": фото

На матч против "Челси" на НСК "Олимпийский" фанаты киевского "Динамо" выложили огромный флаг Военно-морских сил Украины.

Таким образом болельщики "Динамо" выразили поддержку пленным украинским морякам.

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Также таким образом они поддержали два детских дома. Перед матчем "Динамо" – "Челси" с 15:00 до 19:30 на Троицкой площади (перед стадионом, ближе к Театру оперетты) стояла палатка, где можно было оставить вещи для двух детских домов – в селе Копылов Киевской области и в городе Чигирин Черкасской области.