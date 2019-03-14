Фанаты "Динамо" выложили огромный флаг ВМС Украины на матче против "Челси": фото

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Флаг ВМС Украины на матче "Динамо" – "Челси"
Флаг ВМС Украины на матче "Динамо" – "Челси"

На матч против "Челси" на НСК "Олимпийский" фанаты киевского "Динамо" выложили огромный флаг Военно-морских сил Украины.

Таким образом болельщики "Динамо" выразили поддержку пленным украинским морякам.

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Также таким образом они поддержали два детских дома. Перед матчем "Динамо" – "Челси" с 15:00 до 19:30 на Троицкой площади (перед стадионом, ближе к Театру оперетты) стояла палатка, где можно было оставить вещи для двух детских домов – в селе Копылов Киевской области и в городе Чигирин Черкасской области.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Челси Лига Европы
Источник: 24 Канал
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