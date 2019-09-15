Фанаты "Динамо" вывесили баннер про Медведчука с выделенными словами "ад" и "кат": фото

Болельщики "Динамо" во время матча 7-го тура чемпионата Украины с "Десной" вывесили баннер с изображением одного из лидеров политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

На баннере фото Медведчука с подписью "Адвокат" и выделенными словами "ад" (ад) и "кат".

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Баннер фанатов "Динамо" / Фото: Tribuna.com

Виктор Медведчук является давним партнером владельцев "Динамо" братьев Суркисов и кумом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Григорий Суркис, который является владельцем "Динамо", депутат Верховной Рады от партии Медведчука.

На судебном процессе 1980-го года Виктор Медведчук был государственным защитником украинского поэта и диссидента Василия Стуса, которого обвиняли в антисоветской пропаганде. Тогда Медведчук признал "обвинение правомерными". Стус умер в тюрьме в 1985 году.

В фильме "Заборонений" о писателе-диссиденте Василии Стусе, который вышел на экраны в 2019 году, удалили все упоминания о Викторе Медведчуке. Кум Путина выступал защитником в процессе над поэтом, хотя сам подсудимый от него отказался. По словам участников съемочного процесса, "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят доснять картину, и не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом".

Кроме того, кум президента России Владимира Путина подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани. Он – автор книги "Дело Василия Стуса". Таким образом Медведчук хочет защитить свою "честь" и "достоинство".