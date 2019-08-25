Фанаты "Динамо" вывесили оскорбительный баннер на матче с "Олимпиком": фото

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Фанаты "Динамо" вывесили оскорбительный баннер на матче с "Олимпиком": фото

Киевское "Динамо" сыграло первый матч после назначения Алексея Михайличенко на должность главного тренера клуба. Однако не всем фанатам клуба понравилось это назначение.

На матче против "Олимпика" на фан-секторе "Динамо" вывесили баннер "День сурка сурка?". Сбоку изображены грабли и "динамовское сердце".

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Это отсылка к фильму "День сурка" 1993 года с Биллом Мюрреем в главной роли. Его герой постоянно переживает один и тот же день – 2 февраля, когда празднуется день сурка. Таким образом они намекнули на то, что клуб возвращается во времени назад – назначает тренера, которого уволили 15 лет, поэтому наступает на те же грабли.

Алексей Михайличенко тренировал "Динамо" в 2002-2004 годах. Его назначили после неожиданной смерти Валерия Лобановского. А уволили, когда дома команда уступила турецкому "Трабзонспору" в квалификации Лиги чемпионов.

Кроме того, фамилия президента клуба Игоря Суркиса созвучна с "сурком".

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Динамо Футбол
Источник: 24 канал
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