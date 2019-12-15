Фанаты "Динамо" вывесили оскорбительный баннер против братьев Суркисов: фото (18+)

Киевское "Динамо" переживает не лучшие времена. Фанаты "Динамо" готовы прибегнуть к радикальным действиям.

На матче в Лиге Европы против "Лугано", в котором "Динамо" нужно было побеждать с разницей в два гола, болельщики вывесили баннер "никаких объяснений – только результат". Результата не было – команда сыграла вничью, избежав унизительного поражения на четвертой компенсированной минуте матча.



Баннер на матче "Динамо" против "Лугано" (фото из соцсетей)

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Поэтому на игру против "Десны" болельщики "Динамо" организовали дресс-код – все в черном. Но на этом они не остановились. На трибунах был растянут огромный баннер, на котором было написано "Суркисы, от**битесь от Динамо".



Баннер против Суркисов на матче "Десна" – "Динамо" (фото из соцсетей)

Это не впервые фанаты "Динамо" выступают против владельцев клуба – братьев Игоря и Григория Суркисов. На одном из матчей они вывесили баннер "Пустил ОПЗЖ в наш дом – вмиг стал врагом нам всем". Это "послание" было адресовано почетному президенту клуба Григорию Суркису. Он стал народным депутатом от "Оппозиционная платформа – За жизнь" пророссийского Виктора Медведчука. Именно при его содействии и на базе "Динамо" состоялся "Кубок Верховной Рады Украины", где сыграли и другие депутаты ОПЗЖ.

И на матче против "Днепр-1" в Киеве сорвали баннеры телеканалов "112 Украина" и NewsOne, которые принадлежат Виктору Медведчуку.

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