Фанаты "Динамо" вывесили оскорбительный баннер против братьев Суркисов: фото (18+)

181 Читати новину українською
Фанаты "Динамо" / 1927.kiev.ua

Киевское "Динамо" переживает не лучшие времена. Фанаты "Динамо" готовы прибегнуть к радикальным действиям.

На матче в Лиге Европы против "Лугано", в котором "Динамо" нужно было побеждать с разницей в два гола, болельщики вывесили баннер "никаких объяснений – только результат". Результата не было – команда сыграла вничью, избежав унизительного поражения на четвертой компенсированной минуте матча.


Баннер на матче "Динамо" против "Лугано" (фото из соцсетей)

К слову: Позорное поражение "Шахтера" и вылет "Динамо" могут оставить Украину без Лиги чемпионов 2021

Поэтому на игру против "Десны" болельщики "Динамо" организовали дресс-код – все в черном. Но на этом они не остановились. На трибунах был растянут огромный баннер, на котором было написано "Суркисы, от**битесь от Динамо".


Баннер против Суркисов на матче "Десна" – "Динамо" (фото из соцсетей)

Это не впервые фанаты "Динамо" выступают против владельцев клуба – братьев Игоря и Григория Суркисов. На одном из матчей они вывесили баннер "Пустил ОПЗЖ в наш дом – вмиг стал врагом нам всем". Это "послание" было адресовано почетному президенту клуба Григорию Суркису. Он стал народным депутатом от "Оппозиционная платформа – За жизнь" пророссийского Виктора Медведчука. Именно при его содействии и на базе "Динамо" состоялся "Кубок Верховной Рады Украины", где сыграли и другие депутаты ОПЗЖ.

И на матче против "Днепр-1" в Киеве сорвали баннеры телеканалов "112 Украина" и NewsOne, которые принадлежат Виктору Медведчуку.

Еще одна акция: Фанаты "Динамо" вывесили баннер о Медведчуке с выделенными словами "ад" и "палач": фото

Также на матче против "Олимпика" на фан-секторе "Динамо" вывесили баннер "День бабака сурка?". Сбоку были изображены грабли и "динамовское сердце".

Ужасное ДТП под Киевом: от удара машины мужчину разорвало на части – видео
сегодня
660
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Динамо Григорий Суркис Ігор Суркіс Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 15:35 Украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити
Юрій Семенюк 12
сегодня 13:35 Теофимо Лопес во втором раунде эффектным нокаутом победил Ричарда Комми в бою за пояс IBF: видео
Юрій Семенюк 104
14 декабря 21:53 Даяна Ястремская признана лучшей теннисисткой 2019 года в Украине
Вісент Луїс 43
14 декабря 12:42 UFC официально подтвердила бои Хабиб – Фергюсон и Макгрегор – Серроне
Юрій Семенюк 80
14 декабря 07:43 Россиянин Овечкин жестко снес судью в матче НХЛ: видео
246
Новости
Больше новостей
Залиште відгук