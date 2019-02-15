Фанаты "Динамо" Загреб вывесили украинский флаг во время матча Лиги Европы: фотофакт

14 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Виктория" Пльзень дома принимала "Динамо" Загреб (1:2).

Болельщики хорватского клуба во время встречи вывесили на трибунах флаг Украины. Причина такого перформанса – неизвестна.

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Флаг Украины на матче Лиги Европы "Виктория" Пльзень – "Динамо" Загреб

К слову, Хорватия не впервые поддерживает Украину. После победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионате мира 2018, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!".

После этого ФИФА вынесло предупреждение Види, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же ФИФА все-таки оштрафовало Вукоевича "за неспортивное поведение".

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